Умер режиссёр Стэнли Донен

Американский кинорежиссёр, продюсер и хореограф Стэнли Донен скончался на 95-м году жизни.

Об этом сообщает The Chicago Tribune со ссылкой на сына режиссёра.

По данным издания, Донен умер в Нью-Йорке, причиной смерти стал сердечный приступ.

Первой режиссёрской работой Стэнли Донена стала совместная экранизация с Джином Келли мюзикла «Увольнение в город».

В 1952 году вышел фильм «Поющие под дождём». Постановщиками мюзикла стали Донен и Джин Келли. Картина получила несколько премий и номинаций на многие престижные кинопремий, включая «Оскар».