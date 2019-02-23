Неизвестный угрожал взорвать АЭС в Ровно, требуя прибытия Порошенко

Неизвестный угрожал взорвать энергоблок Ровненской атомной электростанции и аэропорт в Ровно , требуя срочного прибытия в город президента Украины Петра Порошенко , сообщает в субботу пресс-служба полиции Ровненской области.

Также в субботу утром полицейские искали взрывчатку на автовокзале, железнодорожном вокзале и автозаправочной станции в украинском Львове . Три сообщения о минировании не подтвердились. Полиция Харьковской области дважды проверяла железнодорожный вокзал Харькова из-за сообщений о минировании, которые в последствии не подтвердились. Кроме того, полиция проверяет сообщения о минировании пяти объектов инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Счастье Луганской области, среди которых больница и ТЭЦ. Полиция Полтавской области с пятницы также проверяет информацию о минировании трех школ в Полтаве.

"Сегодня, 23 февраля, в 9.50 (10.50 мск) в полицию поступило анонимное сообщение о минировании одного энергоблока атомной электростанции в Вараше и возможном минировании аэропорта в Ровно. Неизвестный мужчина требовал, чтобы в Ровно немедленно прибыл президент Украины. В противном случае эти объекты будут взорваны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на места были немедленно направлены все экстренные службы, взрывотехники, кинологи, спасатели и сотрудники Службы безопасности Украины

По данным полиции, после тщательного обследования территорий никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было, объекты продолжают работать в штатном режиме.

По данным фактам полиция возбудила уголовное дело.