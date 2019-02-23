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Болтон призвал народ Венесуэлы выбрать «путь демократии» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поддержал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо и призвал венесуэльский народ «выбрать путь демократии».
«Гуаидо лично возглавляет усилия по оказанию помощи венесуэльскому народу. У военных есть шанс защитить и помочь народу Венесуэлы, а не Мадуро и банде воров. Выберите путь демократии», — написал Болтон в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил власти США и Колумбии в нарушении почти всех принципов и целей Устава ООН.
Также Гуаидо сообщил, что в колумбийскую Кукуту прибыли три самолёта США с гуманитарной помощью для Венесуэлы.
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В мире , США , Джон Болтон , ООН , Венесуэла
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