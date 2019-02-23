Болтон призвал народ Венесуэлы выбрать «путь демократии»

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поддержал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо и призвал венесуэльский народ «выбрать путь демократии».

«Гуаидо лично возглавляет усилия по оказанию помощи венесуэльскому народу. У военных есть шанс защитить и помочь народу Венесуэлы, а не Мадуро и банде воров. Выберите путь демократии», — написал Болтон в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил власти США и Колумбии в нарушении почти всех принципов и целей Устава ООН

Также Гуаидо сообщил, что в колумбийскую Кукуту прибыли три самолёта США с гуманитарной помощью для Венесуэлы.