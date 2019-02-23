СМИ: Поезд с Ким Чен Ыном въехал в Китай

Как отмечает агентство, поезд пересёк китайский пограничный город Даньдун.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправился в столицу Вьетнама, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом , на бронепоезде.

Американский лидер подтвердил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.

Глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.