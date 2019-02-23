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СМИ: Поезд с Ким Чен Ыном въехал в Китай 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Поезд, который, предположительно, везёт лидера КНДР Ким Чен Ына, пересёк китайскую границу по дороге во Вьетнам. Об этом Пишет Associated Press.
Как отмечает агентство, поезд пересёк китайский пограничный город Даньдун.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправился в столицу Вьетнама, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом, на бронепоезде.
Американский лидер подтвердил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.
Глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.
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В мире , Азия , Чен Ким , Дональд Трамп , Associated Press , Вьетнам , Китай
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