Зеленскому припомнили прошлое

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На Украине призвали не пускать в президенты «не стоявших на Майдане» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Украинский художник и активист Сергей Поярков раскритиковал кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за то, что тот не участвовал в митингах во время государственного переворота в 2014 году.
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По словам Пояркова, политик обязан "биографией" доказать профессиональную состоятельность.
"У меня вопрос: что он делал, когда украинцы стояли на Майдане? Бегал по корпоративах, снимал дурацкие сериалы, поносил Украину в Юрмале", — заявил он в интервью журналу "Страна".
Художник отметил, что Зеленский не имеет "морального права" выдвигать свою кандидатуру в отличие от других политиков, которые отстаивали свою позицию "во время революции".
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44.
Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. За действующего главы государства Петра Порошенко готовы проголосовать 14% избирателей.
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