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Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца» 

News.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: instagram.com/annamariaduet
Родителей претенденток на участие от Украины в «Евровидении-2019» Анны и Марии Опанасюк внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».
Об этом сообщает сайт украинского телеканала 24TV со ссылкой на данные провокационного ресурса националистического толка в разделе «Чистилище». Теперь их данные находятся в свободном доступе.
Отмечается, что Лариса Опанасюк — мать девушек — занимает должность заместителя председателя Совета министров полуострова. Александр Опанасюк — до 2016 года занимал должность судьи судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.
На "Евровидении" вспыхнул новый скандал вокруг Крыма
Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова, признав его, по сути, территорией России, чем спровоцировали широкий общественный резонанс на Украине.
Ранее News.ru писал, что поступок украинских певиц поддержала телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева.
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В мире , Украина , ВГТРК
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