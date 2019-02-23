Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца»

Родителей претенденток на участие от Украины в «Евровидении-2019» Анны и Марии Опанасюк внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».

Об этом сообщает сайт украинского телеканала 24TV со ссылкой на данные провокационного ресурса националистического толка в разделе «Чистилище». Теперь их данные находятся в свободном доступе.

Отмечается, что Лариса Опанасюк — мать девушек — занимает должность заместителя председателя Совета министров полуострова. Александр Опанасюк — до 2016 года занимал должность судьи судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.

Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова, признав его, по сути, территорией России, чем спровоцировали широкий общественный резонанс на Украине.