Беспорядки и «тетради жалоб». Во Франции прошла 15-я волна протестов «желтых жилетов»

Движение "Желтые жилеты" смогло вновь расширить свои ряды во время многочасовых уличных маршей, проведенных в субботу во Франции. 15-я волна протестов была отмечена также новыми беспорядками в провинции.

Как сообщило министерство внутренних дел республики, в манифестациях приняли участие 46,6 тыс. человек. Сами организаторы шествий пока еще не предоставили собственной полной статистики, которая, как правило, заметно расходится с данными полиции. Тем не менее, даже официальные сведения свидетельствуют все же о небольшом росте рядов манифестантов, по сравнению с предыдущей субботой. Тогда в маршах участвовали 41,5 тыс. человек.

В Париже отправной точкой шествия 5,8 тыс. манифестантов вновь стали Елисейские поля. В целом "желтое цунами", как был назван парижский марш в социальных сетях, не сопровождалось особо крупными инцидентами. Полиция, однако, сочла необходимым применить слезоточивый газ в конце маршрута — на площади Трокадеро.

Беспорядки в провинции

Главной ареной беспорядков на этот раз вновь стала провинция. "Непрекращающееся насилие, — прокомментировал в Twitter 15-ю волну протестов глава МВД Кристоф Кастанер. — Бесчинства в Клермон-Ферране Руане , Монпелье неприемлемы. Я приветствую действия наших сил правопорядка, хладнокровно и решительно вмешавшихся в ситуацию, хотя сами они подверглись яростным атакам".

В Клермон-Ферране, административном центре департамента Пюи-де-Дом, где назначили место регионального сбора "желтые жилеты", были закрыты магазины, общественные здания, парки, отменены концерты и спектакли. По улицам города, по данным служб правопорядка, прошли 2,5 тыс. манифестантов, по сведениям самих организаторов марша — 5-6 тыс.

На торговой улице произошли столкновения между жандармами и группой погромщиков, действовавших на полях демонстрации. Последние пытались устроить большой пожар в центре города, поджигая мусорные баки. Они забросали камнями машину пожарных. Один человек был ранен.

Мнение префекта

Полиция задержала 33 участников беспорядков в Клермон-Ферране. Комментируя события, префект департамента Анн-Гаэль Бодуэн-Клер заявила, что в этот день "уровень насилия был экстремальным". 15 человек задержаны в Ренне в рамках "превентивного контроля перед демонстрацией". Беспорядки произошли и в нормандской столице Руане, где задержаны семь человек.

В крупнейших провинциальных мегаполисах Марселе и Лионе шествия демонстрантов проходили без особых инцидентов. В Бордо, где марши последних недель были отмечены беспорядками, на этот раз демонстрация носила мирный характер. Ее организаторы, сделав ставку на спокойный марш, сами блокировали доступ на городскую площадь, где обычно происходили столкновения с полицией.

В поисках выхода из кризиса

Перед новой волной протестов руководители "желтых жилетов" сообщили в социальных сетях о своих планах переговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время открытия ежегодного Сельскохозяйственного салона. Неформальный лидер движения 33-летний водитель грузовик Эрик Друэ появился в субботу в выставочном комплексе у Версальских ворот, где проходит эта выставка, однако вскоре покинул его, так и не встретившись с Макроном. Аналогичную попытку намеревался предпринять и другой представитель движения Бенжамен Коши.

Пока нет сведений о том, что помешало лидерам "желтых жилетов" реализовать свое намерение. Сам глава государства провел в субботу на салоне более 12 часов. Он общался с фермерами и посетителями этой крупнейшей ежегодной выставки аграрного сектора, отвечая на их вопросы.

Единственным за последние дни реализованным контактом "желтых жилетов" с властями, судя по всему, стало участие в открытой дискуссии о поисках выхода из кризиса, организованной адвокатом Тифен Озьер, падчерицей президента. В Сен-Жос недалеко от Туке, где находится загородный дом президентской четы, младшая дочь супруги главы государства Брижит Озьер-Макрон стала модератором свободных дебатов в формате рабочих групп по таким темам, как налоговая практика, демократия и вопросы гражданства.

По мнению Озьер, появление "желтых жилетов" напоминает возникновение правящего движения "Республика на марше", которое привело к власти на последних президентских выборах в 2017 году Эмманюэля Макрона. "Сейчас мы сделали попытку создать площадку для диалога, чтобы сопоставлять не всегда совпадающие мнения и вместе находить решения", — сказала она.

"Тетради жалоб"

В понедельник в Национальную библиотеку Франции должны поступить "тетради жалоб", которые были открыты в мэриях по всей Франции с тем, чтобы граждане республики смогли высказать свои претензии властям. Подобные "тетради" впервые появились в эпоху позднего Средневековья, но наиболее прославились в канун Великой Французской революции, когда их получили депутаты третьего сословия.

На этот раз первыми читателями тетрадей стали мэры, они просмотрели солидную часть записей. Некоторые пожелания уже были переданы главе государства во время его недавних визитов в провинцию. Хотя все тетради должны быть собраны к понедельнику, свои претензии французы могут еще адресовать до середины марта в интернете.