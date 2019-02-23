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Порошенко поздравил украинцев с «забытым» 23 февраля 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с тем, что они забыли про День защитника Отечества. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
По его словам, отмена празднования 23 февраля помогает формировать "новую Украину".
"Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо", — отметил он.
В 2014 году Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества. Вместо него он учредил новый праздник — День защитника Украины, который отмечается ежегодно 14 октября. Не празднуют на Украине и День Победы. С 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения. Таким образом Киев фактически приобщился к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
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