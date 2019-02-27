На Украине нашли замену отказавшейся от участия в Евровидении группе

Организаторы украинского отбора на Евровидение предложили выступить на конкурсе группе Kazka, об этом в интервью порталу "Вести" рассказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

"На данный момент представители группы Kazka не отвечают, я написала их музыкальному продюсеру Андрею Уреневу. Посмотрим, что будет дальше", — заявила Кольцова.

В случае отказа группы, занявшей в отборе третье место, будет обсуждаться целесообразность ведения переговоров и с другими участниками финала, отметила она, признав, что произошла "политизация конкурса".

"Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе", — сказала Кольцова.

При этом она отметила, что если Украина не сможет предоставить конкурсанта на Евровидение, никаких штрафных санкций со стороны Европейского вещательного союза не последует.

Скандал вокруг украинского отбора на Евровидение

В финале украинского национального отбора на Евровидение победила певица Maruv (Анна Корсун), которая оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. В понедельник стало известно, что Maruv не подписала контракт из-за пункта о запрете гастролировать в России и не будет представлять Украину на песенном конкурсе.

Во вторник группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на национальном отборе, также отказалась от предложения НОТУ представлять страну на Евровидении.

После этого в НОТУ допустили, что Украина откажется от участия в Евровидении-2019.