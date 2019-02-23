Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым

Прошедшие в финал отбора Украины для выступления на международном песенном конкурсе «Евровидение» сестры Анна и Мария Опанасюк заявили, что не считают Крым украинским. По мнению девушек, которые родились в Крыму и начали петь именно там, «Украина просто потеряла Крым». Девушки также предложили «умным» людям самим делать выводы.

Финалистки украинского отбора для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» Анна и Мария Опанасюк в эфире телеканала ATR заявили, что не считают Крым украинским.

«Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение. Многие политики могут говорить, что Крым наш. Но как сказал наш земляк Александр Усик, мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — сказал одна из сестер.

Таким образом она прокомментировала слова украинского боксера Александра Усика, который назвал Крым «Божьим», но подчеркнул, что после появления границ полуостров стало неудобно посещать.

«У нас всегда есть ответ на этот вопрос: Крым — наш, потому что это наш дом. Он наш был, есть и будет, потому что это наш дом. Наш с сестрой дом», — подчеркнули сестры.

Они заявили в интервью, что считают полуостров «своим», так как именно там родились и начали петь. По словам сестер, Крым является их самым любимым местом на Земле, где они «наполняются энергией».

«Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать…Случилось то, что там появились две границы — украинская и российская», — добавила одна из них.

Отвечая на просьбу ведущего более четко определить свою позицию с точки зрения политики, певицы предложили «всем умным людям» сделать выводы самим.

«Слушайте, мы ж не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики», — сказали сестры.

Они также выразили уверенность в том, что несмотря на все события, «Крым остался Крымом» с его морем, горами и воздухом.

«Крым — это всегда было такое место очень специфическое и особенное. Специфика в том, что там всегда было очень много народов: и греки, и болгары, и караимы, и армяне, и евреи», — добавила одна из них.

Отмечается, что мать девушек, Лариса Опанасюк, является заместителем председателя Совета министров Республики Крым.

После выхода интервью с сестрами Опанасюк в эфир их в своем твиттере поддержала российская журналистка Ольга Скабеева.

«Не просто не признали «агрессию» России, — крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!» — написала она.

В их защиту также выступил певец Андрей Данилко , выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

«Знаете, в нашей стране надо иметь «панцирь», чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет «поляпать» языком», — сказал он в интервью изданию «Факты».

Он также подчеркнул, что если обеих солисток разбудить ночью — они все равно безошибочно смогу взять любую ноту.

Также девушек поддержал музыкант и блогер Юрий Лоза , заявив в интервью ФАН, что все вопросы о принадлежности полуострова должны быть закрыты после референдума 2014 года.

«Когда мои родственники, живущие в Крыму, проголосовали в 1991 году за вхождение в состав Украины, я им сказал: ребята, вам там жить, вам виднее. Когда они проголосовали за [воссоединение] c Россией, потому что поняли, что такое быть под Украиной, я им сказал: видите, вы опять принимаете свое решение», — рассказал Лоза.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях необходимо всегда узнавать мнение у людей, в то время как украинская сторона «этого делать не хочет» и испытывает чувство обиды, когда кто-то «призывает их к разуму».

«Артисток спросили, они ответили, в общем-то, правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш и не наш — он тех людей, которые там живут», — отметил он.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, финал шоу запланирован на 18 мая. От России на конкурсе будет выступать Сергей Лазарев , ранее уже принимавший участие в «Евровидении» — в 2016 году он занял 3-е место.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.