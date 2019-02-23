«Умирает только каждый второй»: Кличко рад положению в Киеве

Мэр Киева Владимир Кличко в эфире украинского ТВ похвалился ростом смертности в украинских столичных больницах, указав, что если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь — каждый второй. Ранее Кличко рассказал, что у него есть два заместителя, четыре из которых уже месяц «лежат» в кабинете министров, которых назначить невозможно, и он признался, что не знает, почему это нельзя сделать.

Мэр Киева Владимир Кличко, куда более известный не за непосредственную деятельность на своем административном посту, а за ляпы в ходе выступлений, похвалился ростом смертности в украинских столичных больницах.

«Если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно — мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — сказал градоначальник в эфире украинского ТВ.

В прошлом месяце Кличко неожиданно стал героем дня на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе . Он рассмешил публику попыткой произнести слово digitalization (цифровизация). Видео с выступлением Кличко уже опубликовали некоторые СМИ и блогеры в соцсетях.

Мэр Киева участвовал в обсуждении развития украинской столице на одной из площадок ВЭФа. На кадрах видно, как он пытается выговорить слово digitalization, однако путается и издает невнятные звуки.

В это время другие участники дискуссии и гости в зале пытались подсказывать Кличко, однако правильно произнести модный современный термин ему так и не удалось. Под конец почти никто из сидящих в зале не мог сдержать смех.

Отличился на форуме и брат столичного градоначальника — боксер Владимир Кличко. В своем выступлении он рассказал экономистам о «сексуальности» Украины, попытавшись именно этим привлечь инвесторов в страну.

В ноября прошлого года стало известно, что деятельность Виталия Кличко на посту мэра Киева вызывает недовольство у жителей украинской столицы.

Об этом сообщал телеканал NewsOne, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения в прямом эфире программы «Про тебя».

«Провалом» назвали политику Кличко 95% участников опроса. За время программы на телеканал поступило порядка 8 тыс. звонков, отметил ведущий Максим Гольдфарб.

«Команда Кличко — настоящая беда для города. Его политика провальна», — заявил журналист.

Только 5% зрителей посчитали, что политику удалось добиться успеха в своей деятельности.

Месяцем ранее Кличко пошутил над киевлянами, оставшимися без горячего водоснабжения.

«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал градоначальник.

На вопрос о себе лично, он сказал, что ему не нужна горячая вода, поскольку у него «есть бойлер».

Тогда же пользователи социальных сетей посмеялись над памятником братьям Владимиру и Виталию Кличко, который установлен в Житомирской области.

Автор монумента Виталий Рожик объяснил, что изобразил их в «боевой» позе. Однако пользователи соцсетей не поняли замысел скульптора, отметив, что на ринге Кличко выглядят по-другому. Больше всего внимания привлекло то, что на мужчинах нет одежды, даже трусов.

В феврале прошлого года Виталий Кличко допустил оговорку в эфире украинского канала NewsOne, отвечая на вопрос про декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры «Родина-Мать», располагающихся в украинской столице.

«Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали», — подчеркнул глава города.

В мае 2015 года Кличко во время представления гимна столицы перепутал его с гимном Украины.

«Киев мой» — этой песне уже больше 20 лет. Мы впервые утвердили официальный гимн Украины на прошлой сессии. Сейчас мы его официально исполнили», — сказал бывший чемпион мира по боксу.

Также, известна фраза Кличко о том, почему кабинет министров не подписывает документы о назначении его советников на должности.

«У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, которых назначить невозможно, и я не знаю почему», — пояснил мэр Киева.

Кроме того, в сети популярно видео с ошибкой Кличко во время обращения к горожанам по поводу предстоящего отопительного сезона.

«Каждого из киевлян я прошу с пониманием… к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян… точно также с особым… с особым… составляющей обратиться к проблеме теплосбережения… подготовки к земле», — сказал Кличко.

Владимир и Виталий Кличко — бывшие чемпионы мира по боксу в абсолютной весовой категории. С мая 2014 года Виталий Кличко занимает пост мэра Киева.