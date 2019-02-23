Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Умирает только каждый второй»: Кличко рад положению в Киеве 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: 0Газета.Ru
Мэр Киева Владимир Кличко в эфире украинского ТВ похвалился ростом смертности в украинских столичных больницах, указав, что если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь — каждый второй. Ранее Кличко рассказал, что у него есть два заместителя, четыре из которых уже месяц «лежат» в кабинете министров, которых назначить невозможно, и он признался, что не знает, почему это нельзя сделать.
Мэр Киева Владимир Кличко, куда более известный не за непосредственную деятельность на своем административном посту, а за ляпы в ходе выступлений, похвалился ростом смертности в украинских столичных больницах.
«Если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно — мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — сказал градоначальник в эфире украинского ТВ.
В прошлом месяце Кличко неожиданно стал героем дня на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он рассмешил публику попыткой произнести слово digitalization (цифровизация). Видео с выступлением Кличко уже опубликовали некоторые СМИ и блогеры в соцсетях.
Мэр Киева участвовал в обсуждении развития украинской столице на одной из площадок ВЭФа. На кадрах видно, как он пытается выговорить слово digitalization, однако путается и издает невнятные звуки.
В это время другие участники дискуссии и гости в зале пытались подсказывать Кличко, однако правильно произнести модный современный термин ему так и не удалось. Под конец почти никто из сидящих в зале не мог сдержать смех.
Отличился на форуме и брат столичного градоначальника — боксер Владимир Кличко. В своем выступлении он рассказал экономистам о «сексуальности» Украины, попытавшись именно этим привлечь инвесторов в страну.
В ноября прошлого года стало известно, что деятельность Виталия Кличко на посту мэра Киева вызывает недовольство у жителей украинской столицы.
Об этом сообщал телеканал NewsOne, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения в прямом эфире программы «Про тебя».
«Провалом» назвали политику Кличко 95% участников опроса. За время программы на телеканал поступило порядка 8 тыс. звонков, отметил ведущий Максим Гольдфарб.
«Команда Кличко — настоящая беда для города. Его политика провальна», — заявил журналист.
Только 5% зрителей посчитали, что политику удалось добиться успеха в своей деятельности.
Месяцем ранее Кличко пошутил над киевлянами, оставшимися без горячего водоснабжения.
«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал градоначальник.
На вопрос о себе лично, он сказал, что ему не нужна горячая вода, поскольку у него «есть бойлер».
Тогда же пользователи социальных сетей посмеялись над памятником братьям Владимиру и Виталию Кличко, который установлен в Житомирской области.
Автор монумента Виталий Рожик объяснил, что изобразил их в «боевой» позе. Однако пользователи соцсетей не поняли замысел скульптора, отметив, что на ринге Кличко выглядят по-другому. Больше всего внимания привлекло то, что на мужчинах нет одежды, даже трусов.
В феврале прошлого года Виталий Кличко допустил оговорку в эфире украинского канала NewsOne, отвечая на вопрос про декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры «Родина-Мать», располагающихся в украинской столице.
«Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали», — подчеркнул глава города.
В мае 2015 года Кличко во время представления гимна столицы перепутал его с гимном Украины.
«Киев мой» — этой песне уже больше 20 лет. Мы впервые утвердили официальный гимн Украины на прошлой сессии. Сейчас мы его официально исполнили», — сказал бывший чемпион мира по боксу.
Также, известна фраза Кличко о том, почему кабинет министров не подписывает документы о назначении его советников на должности.
«У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, которых назначить невозможно, и я не знаю почему», — пояснил мэр Киева.
Кроме того, в сети популярно видео с ошибкой Кличко во время обращения к горожанам по поводу предстоящего отопительного сезона.
«Каждого из киевлян я прошу с пониманием… к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян… точно также с особым… с особым… составляющей обратиться к проблеме теплосбережения… подготовки к земле», — сказал Кличко.
Владимир и Виталий Кличко — бывшие чемпионы мира по боксу в абсолютной весовой категории. С мая 2014 года Виталий Кличко занимает пост мэра Киева.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе Зеленский не собирается возвращать банк Коломойскому в случае победы Кличко радуется росту смертности в больницах Киева
Комментарии10
В мире , Статьи , Украина , Виталий Кличко , Владимир Кличко , Давос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение