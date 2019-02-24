Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска 

Генассамблея Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе отказалась выполнить указ патриарха Варфоломея о самороспуске. Новая ассамблея будет созвана в июне, на которой планируется сделать окончательный выбор.
«Ассамблея проголосовала против роспуска архиепископии: 206 голосовавших, 15 — за роспуск, 191 — против», — сообщает Orthodoxie.com.
Ранее News.ru писал, что Константинопольская православная церковь приняла решение упразднить архиепископию русских православных церквей в странах Западной Европы. Это решение отменяет Патриарший Томос 1999 года. Официальное заявление Синода должно скоро появиться.