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Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска 

News.ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: patriarchate. org/Global Look Press
Генассамблея Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе отказалась выполнить указ патриарха Варфоломея о самороспуске. Новая ассамблея будет созвана в июне, на которой планируется сделать окончательный выбор.
«Ассамблея проголосовала против роспуска архиепископии: 206 голосовавших, 15 — за роспуск, 191 — против», — сообщает Orthodoxie.com.
Ранее News.ru писал, что Константинопольская православная церковь приняла решение упразднить архиепископию русских православных церквей в странах Западной Европы. Это решение отменяет Патриарший Томос 1999 года. Официальное заявление Синода должно скоро появиться.
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