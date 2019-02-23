США нацелились сменить власть еще в двух странах

США хотели бы сменить власть не только в Венесуэле , но и в Никарагуа и на Кубе . Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в интервью телеканалу Telemundo. Журналистка спросила, намерен ли Вашингтон бороться с недемократическими режимами в Никарагуа и Кубе. Помпео подтвердил это. «Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод», — пояснил глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы положительные результаты были достигнуты не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран.