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США нацелились сменить власть еще в двух странах 

Lenta.ru + ещё 8 28 минут назад
Фото: Reuters
США хотели бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в интервью телеканалу Telemundo.
Журналистка спросила, намерен ли Вашингтон бороться с недемократическими режимами в Никарагуа и Кубе. Помпео подтвердил это.
«Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы положительные результаты были достигнуты не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран.
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