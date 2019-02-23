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Порошенко рассказал о неудачной попытке дозвониться до Путина 

РИА Новости + ещё 18 3 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News заявил, что российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок после провокации Киева в Керченском проливе.
"Последний раз попытка поговорить с ним была прямо в день агрессии против моих лодок. Я позвонил ему спросить "что происходит?" и он не ответил", — посетовал Порошенко.
Он предположил, что российскому лидеру якобы было "нечего сказать"
Путин в начале декабря прошлого года объяснил, что отказывается говорить с украинским коллегой, потому что не хочет участвовать в его "нехитрых комбинациях". Глава государства подчеркнул, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Москву, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".
Провокация в Керченском проливе
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года незаконно вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. При этом Киев обвинил Москву в "агрессии".
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников СБУ, которые непосредственно руководили этой спецоперацией. По словам российского лидера, провокация в Черном море связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов президента Украины.
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Комментарии120
В мире , Армия , Видео , Войска , Политика , Петр Порошенко , Владимир Путин , СБУ , Fox News
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