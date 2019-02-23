Порошенко рассказал о неудачной попытке дозвониться до Путина

"Последний раз попытка поговорить с ним была прямо в день агрессии против моих лодок. Я позвонил ему спросить "что происходит?" и он не ответил", — посетовал Порошенко.

Он предположил, что российскому лидеру якобы было "нечего сказать"

Путин в начале декабря прошлого года объяснил, что отказывается говорить с украинским коллегой, потому что не хочет участвовать в его "нехитрых комбинациях". Глава государства подчеркнул, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Москву, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

Провокация в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года незаконно вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. При этом Киев обвинил Москву в "агрессии".