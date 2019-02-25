Колумбийские дипломаты пешком покинули Венесуэлу

Три сотрудника консульства Колумбии Венесуэле пешком с семьями пересекли венесуэльскую границу после разрыва дипломатических отношений между двумя странами, передает РИА "Новости"

Отмечается, что колумбийские дипломаты пешком пересекли государственную границу в Сан-Антонио, при этом их сопровождала венесуэльская полиция.

23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой, поскольку "территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу". Каракас дал дипломатам Колумбии сутки на выезд из страны.

Позднее власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.