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Колумбийские дипломаты пешком покинули Венесуэлу 

Газета.Ru + ещё 47 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Три сотрудника консульства Колумбии в Венесуэле пешком с семьями пересекли венесуэльскую границу после разрыва дипломатических отношений между двумя странами, передает РИА "Новости".
Отмечается, что колумбийские дипломаты пешком пересекли государственную границу в Сан-Антонио, при этом их сопровождала венесуэльская полиция.
23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой, поскольку "территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу". Каракас дал дипломатам Колумбии сутки на выезд из страны.
Позднее власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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Комментарии1
В мире , Политика , Николас Мадуро , РИА Новости , Венесуэла , Колумбия
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