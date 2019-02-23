Трамп назвал «опасной» ситуацию между Индией и Пакистаном

«Это ужасно, что происходит между Пакистаном и Индией, очень плохая ситуация и очень опасная ситуация между двумя странами. Мы бы хотели, чтобы это прекратилось», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что Пакистан отозвал своего посла в Индии.

Поводом для дипломатических демаршей стал подрыв армейской колонны в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли более 40 военнослужащих.

При этом в Индии заявили о наличии «неопровержимых доказательств» пакистанского участия в теракте. Исламабад обвинения отверг.