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Будапешт: Киев принял «полуфашистский» закон об образовании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что украинское правительство приняло «полуфашистский» закон об образовании, согласно которому все обучение в республике к 2020 году будет вестись на украинском языке. Как отметил Гуляш, украинский кабмин «попирает права меньшинств». Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина внесет изменения в законодательство, подчеркнул он.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш обвинил украинские власти в принятии «полуфашистского» закона об образовании, который попирает права меньшинств. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.
При этом Гуляш выразил надежду, что закон будет изменен, а властям Венгрии удастся наладить отношения с новой администрацией Украины, поскольку общаться с нынешней Будапешт не смог.
Речь идет о законе «Об образовании», который подписал президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2017 года.
Согласно ему, с 2020 года весь процесс обучения на территории страны должен будет вестись только на украинском языке.
Через некоторое время конституционный суд страны лишил венгерский язык статуса регионального. Будапешт обвинил Киев в ущемлении прав венгров, проживающих на территории Украины.
Украинский политолог Александр Дудчак пояснил, что Киев проводит жесткую риторику в отношении национальных меньшинств, «пытаясь хоть как-то оправдать провалы в экономике, всеобщую разруху и то, что население буквально бежит из страны».
«Называя Россию агрессором, украинская сторона вынуждена как-то отвечать и не находит ничего лучше, чем прикрываться политикой в отношении национальных меньшинств. Украинская власть не только демонстрирует агрессию на юго-востоке страны, на арене вооруженного конфликта, но и нарушает границы в гуманитарной сфере, забывая о правах человека», — пояснил эксперт в беседе с ФАН.
Дудчак сомневается, что Киев откажется от бесчеловечной дискриминации и курса, ущемляющего права большинства населения, которое пользуется русским языком. При этом политика властей в этой сфере не изменится в зависимости от исхода президентских выборов, считает политолог.
«Все-таки шансы на сохранение у власти Порошенко есть. Он может использовать административные ресурсы, силовое давление, чтобы по факту просто назначить себя на второй срок. При поддержке определенных сил внутри страны и Соединенных Штатов в принципе все равно, кто будет находиться у руля — Порошенко, [Юлия] Тимошенко или [Владимир] Зеленский, представленный [бизнесменом Игорем] Коломойским, курс Украины не изменится», — объяснил Дудчак.
Даже если Киев пойдет на определенные уступки, это не остановит дискриминацию русскоговорящих украинцев, отметил он.
« [Украинские власти] могут сделать исключение для венгров, словаков, румын и поляков, но оставить ограничения в отношении русскоязычного населения. Как мы видим, этот закон не только ограничивает [права европейцев], но и, по большому счету, он направлен полностью против русскоговорящих», — сказал политолог.
Рассуждая, сможет ли конфликт с национальными общинами усложнить Киеву столь желанное присоединение к Евросоюзу, Дудчак кратко резюмировал, что у украинской стороны в принципе нет ни единой возможности стать полноправным членом европейского сообщества.
« [Конфликт с Будапештом] не встанет на пути, ведь и шансов у Украины закрепиться в ЕС никаких нет», — заключил он.
Отношения Будапешта и Киева обострились еще больше после того, как в сентябре прошлого года в интернете появилось видео, на котором в консульстве Венгрии в Берегове жителям Закарпатья выдавали венгерские паспорта. После этого Украина выслала из страны венгерского консула в Берегове, где проживает большая этническая община, в ответ Будапешт объявил персоной нон грата украинского дипломата. Венгерский премьер Виктор Орбан сделал заявление о невозможности сотрудничества двух стран, после чего МИД Украины выразил протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто.
Венгрия также начала блокировать евроатлантическую интеграцию Киева и сближение Украины с Евросоюзом. Будапешт официально инициировал в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины, а также продолжает блокировать проведение заседаний Комиссии Украина — НАТО.
В прошлом году МИД Венгрии констатировал существенное ухудшение отношений с Украиной.
«Ситуация с отношениями с Украиной существенно ухудшилась ввиду того факта, что ничего не произошло с поправками в новый закон об образовании и новый закон о языке, который лишает нацменьшинства права использовать свой родной язык», — сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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В мире , Образование , Статьи , Украина , Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , Виктор Орбан , Петер Сийярто , МИД , ЕС , Правительство Украины , НАТО , Будапешт , Венгрия
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