Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав Украину "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.
"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", — заявил Порошенко, после чего запнулся и поправился — "российскому агрессору".
При этом слова Порошенко, судя по кадрам, вызвали смех у автора ролика и окружающих.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендует рекордное за всю историю число кандидатов — 44.
Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе в президентской гонке ее обошел шоумен Владимир Зеленский. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 14% избирателей.