Порошенко назвал Украину «агрессором»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав Украину "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.

"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", — заявил Порошенко, после чего запнулся и поправился — "российскому агрессору".

При этом слова Порошенко, судя по кадрам, вызвали смех у автора ролика и окружающих.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендует рекордное за всю историю число кандидатов — 44.