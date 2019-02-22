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ОБСЕ ответила УПЦ о давлении на каноническую церковь 

News.ru 1 час назад
Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что организация направила ответ Украинской православной церкви на заявление об усилении угроз приверженцам канонической церкви.
Как отметил генсек, слова председателя юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова о том, что ответ ОБСЕ до сих пор не получен, не соответствуют правде. Чем именно организация ответила церкви он не уточнил. По его словам, проблема церковного раскола на Украине стоит на повестке дня Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
«Это неправда… Я знаю, что была переписка, и мы ответили», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что Украинская православная церковь Московского патриархата призывает защитить верующих по всей Украине и не дать недоброжелателям попрать в стране религиозные ценности, которые взращивались столетиями. С такими словами к ООН, ОБСЕ, ЕС и официальным лицам других стран обратился глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский.
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Комментарии1
В мире , Украина , Александр Бахов , ЕС , ОБСЕ , ООН , РПЦ
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