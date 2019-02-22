Двойник Ким Чен Ына прибыл в Ханой в перед саммитом США-КНДР

Он не стал раскрывать своих планов, но пообещал, что его появление на публике будет ярким и неожиданным.

Сам Говард Экс называет своего персонажа "Ким Чен Ым". В июне прошлого года Говард также присутствовал в Сингапуре, когда состоялся первый саммит США-КНДР.

Он рассказал, что таможня досматривала его багаж и допрашивала о его политических взглядах в течение двух часов.

Ранее сообщалось, что парикмахерская в Ханое бесплатно делает посетителям прически в стиле лидеров США и Северной Кореи.