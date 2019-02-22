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Двойник Ким Чен Ына прибыл в Ханой в перед саммитом США-КНДР 

Газета.Ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: Reuters
Австралийский актер китайского происхождения Говард Экс, изображающий северокорейского лидера Ким Чен Ына, прибыл в Ханой в преддверии второго саммита США и КНДР. Об этом Экс заявил порталу VN Express.
Он не стал раскрывать своих планов, но пообещал, что его появление на публике будет ярким и неожиданным.
Сам Говард Экс называет своего персонажа "Ким Чен Ым". В июне прошлого года Говард также присутствовал в Сингапуре, когда состоялся первый саммит США-КНДР.
Он рассказал, что таможня досматривала его багаж и допрашивала о его политических взглядах в течение двух часов.
Ранее сообщалось, что парикмахерская в Ханое бесплатно делает посетителям прически в стиле лидеров США и Северной Кореи.
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В мире , Конфликты , Политика , США , ЧЕН КИМ , КНДР , Ханой
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