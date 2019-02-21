В Чехии реставрируют знаменитую костницу

Знаменитую чешскую костницу отреставрируют впервые за последние 150 лет. Костел всех святых в Седлеце, расположенный в городе Кутна-Гора, известен всему миру благодаря тому, что там находятся кости 40 000 человек. В конце XIII века монах цистерианского монастыря совершил паломничество в Святую землю, оттуда аббат привез с Голгофы немного земли и рассыпал ее на местном кладбище, что вызвало необычайный ажиотаж среди христиан: многие из них хотели, чтобы их останки покоились на этом погосте. В XIV веке кладбище пополнилось многочисленными жертвами чумы, а массовые захоронения XV века стали свидетельством религиозных войн. В итоге кладбище сильно разрослось, и тогда было принято решение построить собор с усыпальницей, куда бы можно было сложить кости, извлеченные из могил, и освободить место для новых погребений. В XIX веке купившая монастырскую землю дворянская семья занялась реставрацией готического храма, во время которой в его интерьере появились необычные детали из человеческих костей — иконостас, кресты и вазы, а в центре костела повесили величественную люстру, при ее изготовлении автор использовал все виды костей. Современные реставраторы собираются разобрать пирамиды из останков в усыпальнице, промыть каждую косточку и снова сложить их.