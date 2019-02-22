Гуаидо подписал первый «президентский» указ

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал в четверг свой "президентский" указ за номером 001 — о разрешении доставки гуманитарной помощи в страну.

"В моем качестве главнокомандующего боливарианскими национальными вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и, следовательно, приказываю различным элементам этих сил, чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией", — говорится в тексте документа, опубликованного в Twitter Гуаидо.

Находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы во вторник также одобрил доступ гуманитарной помощи, против которой выступает правительство Николаса Мадуро, на территорию страны. Начало поставок помощи запланировано на 23 февраля.

Спикер национальной ассамблеи Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.