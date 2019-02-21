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Кучма назвал одну из главных проблем Украины 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал одну из самых главных проблем страны. Об этом сообщает "112 Украина".
По его словам, тревогу вызывает то, что жители западной и восточной части Украины не совпадают во мнениях по многим вопросам.
"Мы действительно разные, к большому сожалению. И те ростки объединения, которые были в Украине, они последними действиями [уничтожились]", — отметил Кучма.
Он добавил, что если в элите нет объединения в стратегическом направлении государства, то в это случае "один в лес, другой по дрова", и не имеет значения, какие национальные идеи за этим стоят.
Ранее сообщалось, что экс-министр назвал главную проблему в политике Украины.
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В мире , Украина , ЛЕОНИД КУЧМА
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