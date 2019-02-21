Кучма назвал одну из главных проблем Украины 

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал одну из самых главных проблем страны. Об этом сообщает "112 Украина".
По его словам, тревогу вызывает то, что жители западной и восточной части Украины не совпадают во мнениях по многим вопросам.
"Мы действительно разные, к большому сожалению. И те ростки объединения, которые были в Украине, они последними действиями [уничтожились]", — отметил Кучма.
Он добавил, что если в элите нет объединения в стратегическом направлении государства, то в это случае "один в лес, другой по дрова", и не имеет значения, какие национальные идеи за этим стоят.
Ранее сообщалось, что экс-министр назвал главную проблему в политике Украины.