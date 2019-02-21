В Каталонии в результате столкновений ранены 28 человек

Каталонии 28 человек получили ранения в ходе столкновений протестующих с местной полицией Mossos d'Esquadra, сообщили в совете внутренних дел женералитета.

Среди пострадавших 12 силовиков. Троих человек задержали за сопротивление сотрудникам Mossos d'Esquadra, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В четверг в Каталонии началась забастовка сторонников независимости региона, организованная активистами движения "Комитеты защиты республики". Они блокируют автомобильные и железные дороги, жгут покрышки. Сейчас перекрытыми остаются восемь крупных трасс.

Также в различных городах автономного сообщества, в том числе в Барселоне, проходят митинги против рассмотрения "каталонского дела" в Верховном суде Испании. Профсоюз CSC требует признать невиновными всех фигурантов.

К беспорядкам присоединились студенты, каталонский женералитет, три партии, выступающие за независимость Каталонии — "Левые республиканцы", "Каталонская европейская демократическая партия" и "Кандидатура народного единства".

Также в поддержку протестующих выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Òmnium Cultural.

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон призвал в Twitter к "постоянной мобилизации", поддержав начавшиеся волнения.

Двенадцатого февраля в Верховном суде Испании начались слушания по существу "каталонского дела". На скамье подсудимых — 12 человек. Им предъявлены обвинения в связи с проведением 1 октября 2017 года референдума о независимости региона и дальнейшим объявлением суверенитета.

Конституционный суд и правительство Испании признали референдум незаконным.