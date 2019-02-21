Умер швейцарский режиссер Клод Горетта

Об этом сообщает Le Temps в четверг, 21 февраля.

Отмечается, что кинематографист умер в Женеве в кругу своей семьи. Ему было 89 лет. Причина смерти не уточняется.

Горетта известен по фильмам «Жан-Люк, одержимый», «Кружевница», «Сартр, годы страстей», «Провинциалка», «Не такой уж и плохой», «Если бы солнце не всходило» и «День свадеб». Кроме того, он поставил несколько серий сериала «Мегрэ».