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Умер швейцарский режиссер Клод Горетта 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Об этом сообщает Le Temps в четверг, 21 февраля.
Отмечается, что кинематографист умер в Женеве в кругу своей семьи. Ему было 89 лет. Причина смерти не уточняется.
Клод Горетта родился 23 июня 1929 года. Он окончил юридический факультет Женевского университета, а с 29 лет начал работать на телевидении. Свой первый фильм «Сумасшедший» он снял в 1970 году, а через три года его картина «Приглашение» была удостоена приза жюри Каннского фестиваля. Режиссер работал с такими актерам, как Сильви Эрбер, Фредерик Пьеро, Мишель Робер, Жан-Поль Бриссар и Изабель Юппер.
Горетта известен по фильмам «Жан-Люк, одержимый», «Кружевница», «Сартр, годы страстей», «Провинциалка», «Не такой уж и плохой», «Если бы солнце не всходило» и «День свадеб». Кроме того, он поставил несколько серий сериала «Мегрэ».
24 января стало известно о смерти литовского поэта и режиссера Йонаса Мекаса. Ему было 96 лет.
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