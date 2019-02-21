Порошенко сравнил танки ополченцев в Донбассе с европейской техникой

Петр Порошенко обвинил Москву в «большом сосредоточении войск» на границе России с Украиной. «Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль», — цитирует украинского президента РИА «Новости»

По словам Порошенко, в случае усиления конфликта, возможно начало «полномасштабной войны».

Кроме того, во время дебатов в ООН украинский лидер заявил, что в Донбассе «российские вооруженные формирования» якобы располагают 496 танками, что превосходит число аналогичных боевых машин в Германии, Франции, Испании или Италии.

На основе своих собственных данных Порошенко сделал вывод, что Украина является «реальным восточным флангом НАТО », который защищает «свободу и демократию».

Впрочем, Порошенко не впервые делает громкие заявления о том, что Москва якобы в ближайшее время готовит военный удар по Украине. В частности, именно этим он обосновал необходимость введения военного положения в нескольких областях страны в конце 2018 года. Тогда же в России подчеркивали, что украинский президент использовал провокацию в Керченском проливе, которой руководили сотрудники СБУ , для собственных электоральных целей.

Стоит отметить, что большего обострения отношений между Москвой и Киевом, чем было до попытки ВМСУ незаконно нарушить границу РФ, несмотря на «прогнозы» Порошенко, так и не произошло.

Вместе с тем Порошенко в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что на линии соприкосновения в зоне конфликта на востоке Украины находятся потенциально опасные инфраструктурные объекты, которые могут пострадать в результате обстрелов, однако какие именно, он не уточнил.

«Из-за регулярных обстрелов [данные объекты] могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — подчеркнул Порошенко.

В итоге президент Украины письменно попросил генсека ООН Антониу Гуттереша «надавить на Москву», чтобы освободить из плена украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе, передает ТАСС

Обвинения со стороны Порошенко в «российской агрессии» с приближением выборов звучат все чаще. Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта, и Порошенко не может быть уверен в том, что ему удастся переизбраться на новый срок. Его рейтинг составляет около 15%, что ставит его на вторую-третью строчку. Действующего президента опережают лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский

Международные поездки Порошенко, очевидно, призваны показать украинским избирателям широкую поддержку со стороны мировых лидеров. Поэтому украинский президент с достаточной регулярностью посещает все крупнейшие форумы последнего времени, начиная от Давосского, заканчивая Мюнхенской конференцией и пленарным заседанием Генассамблеи ООН. Правда, выступление Порошенко 20 февраля прошло при практически пустом зале.

Тем не менее, самые частые сюжеты, которые использует Порошенко в своей антироссийской риторике, — это информационная война, милитаризация Азовско-Черноморского региона и желание Москвы «захватить всю Украину».

Выступая на заседании Генассамблеи, заместитель постпреда США в ООН Джонатан Коэн заявил, что антироссийские санкции будут сохраняться, пока Москва не выполнит все необходимые условия.

Коэн отметил, что основные условия — выполнение минских соглашений и возвращение Донбасса и Крыма украинскому правительству

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ложь и нежелание Киева выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе — «препятствие» на пути к восстановлению мира в стране.

По его словам, украинские власти открыто лгут и распространяют эту ложь по всему миру. Кроме того, Киев «вопиюще» сопротивляется исполнять договоренности. «Еще точнее выражаясь, нежелание Киева вести диалог с собственным населением», — добавил Небензя.