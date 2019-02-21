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В США назвали сериал Первого канала пропагандой 

Рамблер + ещё 3 20 часов назад
Фото: www.kino-teatr.ru
Снятый по заказу Первого канала сериал «Троцкий» — это «российская пропаганда», заявил американский журналист Люк Джонсон со страниц газеты The Washington Post.
Мини-сериал «Троцкий» был создал в 2017 году компанией Александра Цекало «Среда» по заказу Первого канала. Сериал основан на биографии революционера Льва Троцкого, которого сыграл Константин Хабенский. В начале 2018-го право на показ «Троцкого» купил американский стриминговый сервис Netflix.
По мнению Люка Джонсона, сериал является попыткой России донести до зарубежной аудитории «посылы», что не следует сопротивляться действующей власти и что революции устраивает Запад. По словам журналиста, об этом свидетельствует как сюжет «Троцкого», так и причастность к его производству Первого канала.
Особо Джонсон отметил тот факт, что продюсером сериала является генеральный директор «первой кнопки» Константин Эрнст.
В мире , США , Люк Джонсон , Константин Хабенский , Александр Цекало , Лев Троцкий , КОНСТАНТИН ЭРНСТ , Netflix , Washington Post
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