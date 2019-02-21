В США назвали сериал Первого канала пропагандой

По мнению Люка Джонсона, сериал является попыткой России донести до зарубежной аудитории «посылы», что не следует сопротивляться действующей власти и что революции устраивает Запад. По словам журналиста, об этом свидетельствует как сюжет «Троцкого», так и причастность к его производству Первого канала.