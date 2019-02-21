Экс-глава Польши сравнил Зеленского с Трампом

Квасьневский отметил, что возможная победа Зеленского станет "страшным" событием для страны и для него самого, так как он не имеет политического опыта и политического окружения. Экс-президент сравнил такую ситуацию с предложением полететь на Луну в ситуации, когда человек никогда не был космонавтом.

При этом, рассуждая о возможной победе Зеленского, Квасьневский отметил, что "никто не думал", что Дональд Трамп станет президентом США или партия Пяти звезд итальянского комика Беппе Грилло сможет претендовать на победу на парламентских выборах.