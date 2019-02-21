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Экс-глава Польши сравнил Зеленского с Трампом 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: EPA
Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Владимир Зеленский "не первый и не последний юморист, который пошел в политику" и назвал его возможную победу на выборах президента Украины "страшным" событием. Свое мнение он выразил в интервью порталу Liga.net.
Квасьневский отметил, что возможная победа Зеленского станет "страшным" событием для страны и для него самого, так как он не имеет политического опыта и политического окружения. Экс-президент сравнил такую ситуацию с предложением полететь на Луну в ситуации, когда человек никогда не был космонавтом.
При этом, рассуждая о возможной победе Зеленского, Квасьневский отметил, что "никто не думал", что Дональд Трамп станет президентом США или партия Пяти звезд итальянского комика Беппе Грилло сможет претендовать на победу на парламентских выборах.
Ранее режиссер Никита Михалков не исключил, что у Зеленского есть шансы победить на выборах президента Украины.
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В мире , Европа , Александр Квасьневский , Беппе Грилло , Владимир Зеленский , ДОНАЛЬД ТРАМП , НИКИТА МИХАЛКОВ , Польша
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