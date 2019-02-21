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Стала известна дата выступления экс-адвоката Трампа в конгрессе 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, 27 февраля даст показания в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление комитета.
Председатель комитета Элайджа Каммингс подчеркнул, что выступление Коэна состоится несмотря на попытки запугать членов семьи адвоката.
Отмечается, что в конгрессе Коэна расспросят об участии Трампа в совершенных адвокатом нарушениях.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что Трамп пытался вмешаться в расследование дела Коэна.
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