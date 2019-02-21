Экс-глава НАТО предрек Белоруссии войну

Рассмуссен заявил, что если Белоруссия не начнет проводить реформы, то ее может ожидать война. Он также призвал страну быстрее начать "реформироваться", чтобы достичь демократии и свободы, а также обезопасить себя от якобы "российской агрессии".

"Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию", — сказал экс-генсек НАТО.