Болтон заявил, что военный атташе Венесуэлы в ООН перешел на сторону Гуаидо

Советник президента США Джон Болтон заявил о переходе еще одного высокопоставленного военного чиновника Венесуэлы на сторону самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо.

Ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и призвал других членов вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо в качестве легитимного президента. На этот раз сторону Гуаидо принял военный атташе Венесуэлы в ООН Педро Чиринос.

"Военный атташе Венесуэлы в ООН полковник Педро Чиринос объявил о своем официальном признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Он выбрал демократию для венесуэльцев", — написал Болтон.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.