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Макрон заявил о подготовке закона против ненависти в интернете 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что весной на рассмотрение парламента будет внесен законопроект, направленный против ненависти в интернете, призвал обратить внимание на опыт Германии в этой сфере.
"С мая депутат Летисия Авиа внесет в парламент законопроект для борьбы с ненавистью в интернете", — сказал Макрон, выступая на ежегодном собрании Совета еврейских организаций (Crif).
По его словам, на опыт Германии в этой сфере является эффективным.
"В этом смысле мы должны вдохновится тем, что наши немецкие соседи смогли сделать в эффективной и прагматичной манере — ввести юридические санкции, денежные и уголовные, призвать к ответственности как людей, так и интернет-платформы", — отметил президент Франции.
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