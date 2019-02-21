Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что весной на рассмотрение парламента будет внесен законопроект, направленный против ненависти в интернете, призвал обратить внимание на опыт Германии в этой сфере.
"С мая депутат Летисия Авиа внесет в парламент законопроект для борьбы с ненавистью в интернете", — сказал Макрон, выступая на ежегодном собрании Совета еврейских организаций (Crif).
По его словам, на опыт Германии в этой сфере является эффективным.
"В этом смысле мы должны вдохновится тем, что наши немецкие соседи смогли сделать в эффективной и прагматичной манере — ввести юридические санкции, денежные и уголовные, призвать к ответственности как людей, так и интернет-платформы", — отметил президент Франции.