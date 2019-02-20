Украинские пограничники открыли огонь на границе с Румынией

В Черновицкой области пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые хотели вывезти с территории Украины ящики с нелегальными сигаретами. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян

По его словам, в результате инцидента двое мужчин получили ранения ног. ЧП случилось недалеко от отделения «Красноильск». Пограничный наряд обнаружил группу из более чем 10 людей, которые двигались к границе с коробками сигарет. Увидев пограничников, контрабандисты бросили ящики и начали убегать.

По словам Слободяна, через несколько минут они вернулись для того, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенные ящики.