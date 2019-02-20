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Украинские пограничники открыли огонь на границе с Румынией 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: dpsu.gov.ua
В Черновицкой области пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые хотели вывезти с территории Украины ящики с нелегальными сигаретами. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
По его словам, в результате инцидента двое мужчин получили ранения ног. ЧП случилось недалеко от отделения «Красноильск». Пограничный наряд обнаружил группу из более чем 10 людей, которые двигались к границе с коробками сигарет. Увидев пограничников, контрабандисты бросили ящики и начали убегать.
По словам Слободяна, через несколько минут они вернулись для того, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенные ящики.
«С целью прекращения незаконных действий нарушителей, пограничники в пределах, предусмотренных законом, были вынуждены применить оружие», — сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины.
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В мире , Происшествия , Украина , Олег Слободян , Румыния
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