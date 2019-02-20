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«Украина потеряла берега». Политолог о вмешательстве Киева в дела США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Посольство Украины в США открыто вмешивается в дела Вашингтона, требуя запретить показ в этой стране российской военной кинодрамы "Т-34", заявили в российском диппредставительстве в Соединенных Штатах.
"Наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько, Дмитрия Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке — одной из победительниц во Второй мировой войне", — говорится в сообщении пресс-службы посольства России, опубликованном в Facebook.
В посольстве выразили надежду, что Вашингтон даст должную оценку "дерзкому" поведению украинских дипломатов. "Бандеровскую чуму нужно остановить. Нельзя допускать, чтобы она распространилась за пределы Украины, особенно когда нам предстоит отпраздновать 75-летие нашей общей Победы над нацизмом. Ложись, Бандера! И никогда не вставай", — заключили в российском дипведомстве.
Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева в этой ситуации.
"То диковинное поведение, которое свойственно украинским властям, и то, что они сделали неотъемлемой частью внутренней жизни Украины, то, что, казалось, совершенно невозможно себе представить даже после Майдана (ситуация, когда по цивилизованной стране, братской нам, шагают нацистские марши с портретами убийц и соучастников Холокоста), это сейчас выворачивается наружу. То есть Украина начинает действовать на международной арене с тем же безумием и полным отсутствием понимания реальности и своего места в ней, как и в отношениях с Россией, как и в отношениях с собственными гражданами", — считает Дмитрий Юрьев.
По его мнению, в таком поведении Киева можно выделить два аспекта.
"Во-первых, это безумный страх перед тем прошлым, в котором Украина и Россия были одной страной и вместе побеждали, вместе воевали и вместе били врага на том же самом танке Т-34. А второй момент — это потеря берегов в отношениях с международным сообществом. Украину действительно охватила своеобразная политическая мания величия, они реально верят в то, что они — центр мира. Надо сказать, что западне партнеры помогают им поддерживать эту веру, не одергивают Украину в других ситуациях, столько же потешных, как и эта. Тем не менее, мне кажется, что эта ситуация при всей своей нелепости вряд ли пройдет мимо внимания западных политиков и экспертов и еще раз подтвердит, что "сукины дети", какие бы "наши" они ни были (по выражению американского президента), остаются сукиными детьми и могут дискредитировать их перед международным сообществом", — заключил Дмитрий Юрьев.
Как сообщили РИА Новости в сети кинотеатров Regal Cinemas, компания не планирует отменять запланированные на среду показы российского фильма "Т-34". Картину в этой сети покажут вечером 20 февраля в кинотеатрах в Нью-Йорке, Мэриленде, Виргинии, Пенсильвании и других американских штатах.
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В мире , Политика , США , Украина , Степан Бандера , Дмитрий Юрьев , Роман Шухевич , ИА Sputnik
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