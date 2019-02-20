Мадуро призвал Гуаидо объявить выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо объявить выборы в стране.

"Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием", — заявил Мадуро, выступая перед выпускниками медицинского университета. Трансляция его речи велась в Twitter.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Более 20 европейских стран признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы, который должен объявить о проведении в стране новых выборов.