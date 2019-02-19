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В Израиле кошка «работает» станционным смотрителем 

Рамблер 1 час назад
Собаки и кошки живут с человеком на протяжении многих веков, поэтому нет ничего удивительного в том, что порой бесприютные животные сами выбирают себе пристанище среди людей. К примеру, на одной из железнодорожных станций города Петах-Тиква, расположенного в 10 километрах от Тель-Авива, поселилась кошка. Вот уже два года она «работает» станционным смотрителем. Митси, так прозвали животное, встречает пассажиров, расположившись на одном из турникетов. Создается впечатление, что она тщательно проверяет билеты спешащих по своим делам горожан, и мимо такого контролера не сможет проскочить ни один «заяц». Местные жители заботятся о четвероногом «сотруднике» станции: они приносят кошке еду и игрушки.
В мире , Видео , Общество , Израиль
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