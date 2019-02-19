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Родившиеся в один день семь близнецов умерли 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Все семь близнецов, родившихся на прошлой неделе в Ираке, умерли.
«Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались», — сообщил телеканалу al-Sumaria источник в медицинских кругах провинции Дияла.
Дети умерли во вторник, 19 февраля. Причины их смерти не называются.
Близнецы появились на свет 15 февраля в больнице Аль-Баттуль. Департамент здравоохранения провинции Дияла сообщал, что состояние шести новорожденных девочек и мальчика, а также их 25-летней мамы оценивается как хорошее.
В мире , Ирак
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