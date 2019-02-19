Родившиеся в один день семь близнецов умерли

Все семь близнецов, родившихся на прошлой неделе в Ираке , умерли.

«Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались», — сообщил телеканалу al-Sumaria источник в медицинских кругах провинции Дияла.

Дети умерли во вторник, 19 февраля. Причины их смерти не называются.

Близнецы появились на свет 15 февраля в больнице Аль-Баттуль. Департамент здравоохранения провинции Дияла сообщал, что состояние шести новорожденных девочек и мальчика, а также их 25-летней мамы оценивается как хорошее.