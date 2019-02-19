«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут.

В «Православной церкви Украины» (ПЦУ) решили упразднить часть старых привычных правил поведения в храмах, пишет в понедельник украинское издание «Обозреватель». Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода прихожан. Дьякон новой структуры Михаил Омелян заявил изданию, что отныне на первый план выходит именно человек, пришедший в храм, а не то, как и в чем он идет.

В частности, женщинам в храм можно будет зайти без платка (головного убора), и вообще прихожанам разрешат приходить в джинсах или в другой свободной одежде. Еще одно нововведение — в храмах поставят скамейки, как это принято у католиков и протестантов.

Впрочем, само руководство «ПЦУ» пока о таких новшествах не объявляло. Однако информация киевского издания кажется правдоподобной, потому что ранее на подобные новшества уже намекал «митрополит всея Украины » Епифаний. При этом он прямо говорил, что подобные меры нацелены в первую очередь на молодежь, которая до сих пор редко заходит в храмы.

Ранее «патриарх всея Украины» самозванец Филарет тоже разрешил вести богослужения на украинском языке — по желанию общины.

Профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета ( Москва ) Владислав Петрушко напомнил, что еще в канонах упоминается, что мужчина не должен носить женской одежды, женщина — мужской. «Этим и вызвано такое негативное отношение к женщинам в брюках в храме, хотя запрет на самом деле условный, не жесткий», — пояснил церковный историк. Канонические правила прежде всего касались трансвеститов, полагает Петрушко. Главная задача — быть одетым так, чтобы не отвлекать внимание молящихся своим вызывающим видом — «поэтому в данном случае речь идет, скорее, о традиции».

«Сидеть никому никогда не возбранялось, это в канонах не прописано», — заявил Петрушко.

Кроме того, есть моменты службы, когда разрешается сидеть, например, кафизмы Псалтири. Название «кафизма» переводится с греческого как сидение. «В принципе, сидеть во время богослужения допустимо», — резюмировал историк.

Напомним, что в православной традиции до 6-го века н.э. допускалось сидеть в храмах даже на полу, но затем укоренилось стояние в храмах «перед лицом Бога». В то же время по стенам храмов всегда размещались скамьи для тех, кто устал либо болен.

В современных храмах Греции и во многих русских монастырях обыкновенно есть специальные деревянные сидения вдоль стен — «стасидии», а в некоторых — скамьи, наподобие тех, что стоят в католических соборах. Хотя и католики, по большей части, мессу слушают стоя.

Что касается дресс-кода, то он соответствует рекомендациям апостола Павла (Новый завет, «Деяния Апостолов», глава 11, стихи 6–8):

«Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается».

Стоит напомнить, что во времена Павла повсеместно было принято, чтобы замужние женщины покрывали себя, и только языческие жрицы демонстративно ходили без покрывала, да к тому же еще и брили головы.

Если человек почувствует необходимость посещать храм, он постарается соответствовать облику прихожан, если же он просто заглянул из любопытства, делать ему замечание неуместно, напоминает Петрушко. По его мнению, Епифаний рискует растерять вообще всю паству — и пожилых людей от себя отвадит, и подрастающее поколение все равно не придет:

«Это попытка омолодить ПЦУ, заигрывание с молодым вином. Но надо учитывать, что на Украине большинство верующих настроены достаточно консервативно — поэтому Епифаний на вопросе о внешнем виде молящихся больше потеряет, чем приобретет».

Там, где община хочет, чтобы служба шла либо на украинском языке, либо на украинизированной версии церковнославянского языка — так уже и сейчас происходит, напомнил Петрушко: «Многие люди понимают, что церковнославянский язык не тождествен русскому и влияния „страны-агрессора“ здесь нет».

Киевские эксперты тоже сомневаются, что новой структуре удастся заманить молодежь такими простыми методами.

«Ко всякой реформе в церкви нужно относиться очень и очень осторожно. Даже не семь, а двадцать семь раз надо отмерить, прежде чем что-то менять, — сказал газете ВЗГЛЯД директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин. — Кроме того, будут лавочки или не будут, от этого веры не прибавится».

По его мнению, увлечение внешней стороной реформирования отражает личность Епифания (Думенко). «Епифаний еще очень молодой. Понятно, что он появился как предстоятель церкви только благодаря патриарху Филарету», — напоминает Соскин.

В целом Соскин весьма скептично относится к первым шагам главы ПЦУ. «Епифаний начинает неправильную линию вести, ни с кем не советуется, не собирает богословов, знатоков, которые могли бы его чему-то правильному научить», — посетовал он. «Епифанию надо ездить по епархиям, собирать крестные ходы, он же монах. Надо перечитать труды тех, кто был митрополитами и патриархами, а не заниматься бытовыми делами».

Хотя об этом речь пока не зашла, Соскин также заранее не советует Епифанию «лезть в юлианский календарь», переходить на григорианский: «Все это неправильно. Не надо заниматься внешними формами и клише. Увлечение внешними формами и желание привлечь с их помощью кого-то в храм опасно само по себе. Можно доувлекаться, что потом вообще до гей-браков дойти».

В понедельник стало известно, что сторонники «новой украинской церкви» захватили храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области. «Активисты» проникли даже в алтарь, где провели «ревизию», — сообщается на официальном сайте УПЦ. Причем полиция на действия рейдеров никак не реагировала, говорится в сообщении. Нападения «патриотов Украины» были зафиксированы не только на Западе страны.

В субботу вандалы осквернили и попытались поджечь храм Вознесения Господня канонической УПЦ в Кривом Роге (Днепропетровская область). «Возгоранию и серьезным повреждениям подверглись центральные входные двери и надвратная икона Вознесения Господня, — сообщили в Криворожской епархии УПЦ. — Также сделаны надписи на стенах „14/88“, которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений». Впрочем, СБУ уже в понедельник вечером объявила, что в поджогах она подозревает происки российских спецслужб.