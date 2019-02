Куда приведут новые атаки на Facebook? 

Есть претензии к компании и в России . Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Facebook заблокировал один из проектов телеканала In the Now, имевший более 2,5 млрд просмотров. Это было сделано после того, как телеканал CNN , готовя соответствующий репортаж, поинтересовался у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением вмешательства. Какие последствия могут иметь эти атаки на Facebook?