Куда приведут новые атаки на Facebook? 

Британский парламент опубликовал доклад, в котором обвинил Facebook в нарушении законов как о конкуренции, так и о конфиденциальности персональных данных.
«Facebook и подобные ему компании не должны вести себя как цифровые гангстеры в онлайн-мире, полагая, что закон им не писан», — сказано в докладе.
Есть претензии к компании и в России. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Facebook заблокировал один из проектов телеканала In the Now, имевший более 2,5 млрд просмотров. Это было сделано после того, как телеканал CNN, готовя соответствующий репортаж, поинтересовался у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением вмешательства. Какие последствия могут иметь эти атаки на Facebook?
Комментарий Георгия Бовта:
Поводом для расследования, которое полтора года вел комитет цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании, стали обвинения Facebook в распространении фейковых новостей в интересах, в частности, России, которая якобы манипулировала ими с целью повлиять на голосование по Brexit и на президентских выборах в США. Позже это вылилось в более широкий скандал вокруг британской компании политического консалтинга Cambridge Analytica, получившей доступ к персональным данным 87 миллионов пользователей соцсети и использовавшей это для оценки политических предпочтений в пользу избирательной кампании Трампа.
Теперь британские парламентарии требуют ужесточить регулирование соцсетей с целью предотвратить распространение дезинформации и таргетированной черной рекламы от неизвестных источников. От Facebook также требуют создать единый кодекс правил.
Схожие неприятности Facebook испытывает и в США, где по итогам расследования конгресса и федеральной комиссии по торговле ему грозит многомиллиардный штраф за нарушение конфиденциальности персональных данных. Идут переговоры о его размерах в досудебном порядке. В то же время в США не идет речи о создании какого-либо специального органа, тем более государственного, который надзирал бы за соцсетями. Те все должны делать, как говорится, своими руками.
В Великобритании же речь идет, видимо, о создании некого независимого негосударственного органа, который будет следить за соблюдением стандартов подачи информации и обработки персональных данных в соцсетях, как это делает применительно к масс-медиа британский Ofcom — формально общественный орган. Ofcom, например, не раз отклонял претензии к той же RT в Великобритании, то есть проявлял относительную объективность.
Призывы к более жесткому регулированию соцсетей звучат и в других странах ЕС. В Германии в прошлом году приняли закон, который обязывает модераторов удалять призывающие к насилию публикации в течение 24 часов. Теперь Facebook увеличил свой штат модераторов, работающих именно по Германии.
Соцсеть уже не раз реагировала на критику со стороны прежде всего властей США тем, что ужесточала внутреннюю цензуру в отношении аккаунтов российского происхождения, блокируя их по своему усмотрению по сугубо политическим мотивам. Последний пример — удаление одного из каналов RT с миллионами пользователей на основании недавно придуманной администраторами сети причины — якобы непонятного, предположительно государственного финансирования канала.
Марк Цукерберг, видимо, считает, что если бить по российским аккаунтам, то это ему зачтется, а за них ни американский конгресс, ни британский парламент вступаться не будут. Разве что Роскомнадзор, который, конечно, не преминет использовать нынешнюю кампанию против соцсети как аргумент в пользу усиления давления на нее и в России — и по линии переноса обработки данных, и по линии удаления контента, который ведомство считает противоправным.
При этом российские регуляторы будут, как обычно, ссылаться на международный опыт, опуская подробности о том, что даже в европейских странах, не говоря о США, во-первых, речь идет, как правило, не о государственном регулировании и государственной блокировке, а во-вторых, в случае удаления контента масштабы несопоставимы с тем, сколько сайтов во внесудебном порядке блокирует в России тот же Роскомнадзор.
А в целом с независимостью и единством мирового интернета уже давно пора прощаться. Суверенизация его отдельных сегментов в зависимости от политических режимов, культурных традиций разных стран, а теперь еще и межгосударственных отношений набирает обороты. Вопрос лишь в том, как скоро перестанут существовать и единые всемирные социальные сети и каждая страна или регион с более или менее едиными политическими стандартами будут довольствоваться своими, локальными, а информационная картина мира окончательно распадется на множество осколков уже не собираемого воедино пазла.