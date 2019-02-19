Мадуро назвал заявления Трампа похожими на нацистские

По словам Мадуро, речь Трампа была выдержана в «практически нацистском стиле».

Он также раскритиковал главу Белого дома за то, что тот считает себя вправе отдавать приказы венесуэльским военным.

«Кто главнокомандующий вооружёнными силами, Дональд Трамп из Майами? Они думают, что являются владельцами нашей страны», — сказал Мадуро.

Ранее Трамп заявил, что социализм в Венесуэле умирает. Он отметил, что Вашингтон рассматривает все варианты урегулирования ситуации, и пригрозил поддерживающим Мадуро военным серьёзными потерями.