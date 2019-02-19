Украина призвала США бойкотировать фильм «Т-34»

Посольство Украины в США призвало кинотеатры не показывать российский фильм «Т-34» в Соединенных Штатах. Дипломаты в Facebook обратились с предложением бойкотировать прокат этой «агрессивной» ленты.

В заявлении дипмиссии говорится, что российская картина «распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире используя историческую память о героях Второй мировой войны», пишут «Известия» . Украину при этом дипломаты назвали «жертвой» действий РФ.