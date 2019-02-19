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Украина призвала США бойкотировать фильм «Т-34» 

Национальная Служба Новостей + ещё 20 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Посольство Украины в США призвало кинотеатры не показывать российский фильм «Т-34» в Соединенных Штатах. Дипломаты в Facebook обратились с предложением бойкотировать прокат этой «агрессивной» ленты.
В заявлении дипмиссии говорится, что российская картина «распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире используя историческую память о героях Второй мировой войны», пишут «Известия». Украину при этом дипломаты назвали «жертвой» действий РФ.
Фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» вышел в российский прокат 1 января 2019 года и стал лидером проката в новогодние праздники. Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал о причинах невероятной популярности этой картины о войне.
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