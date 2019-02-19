Американские военные объявили войну русскому чертополоху

Военные США ищут подрядчика, который помог бы им избавиться от сорняков на полигонах и дорогах в районах учений. Соответствующая заявка армейского инженерного корпуса была размещена в начале февраля на официальном сайте госзакупок Соединенных Штатов.

Фирме, которая победит в конкурсе, нужно будет за сезон очистить от сорных растений почти тысячу гектаров земли в районе объединенной базы ВВС и Армии США Льюис-Маккорд, которая находится в штате Вашингтон.