Порошенко обвинил Россию в желании «уничтожить украинскую государственность»

Об этом сообщается на сайте главы Украины.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал в рамках встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском.

«Цель Кремля — ​​уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», — сказал он.

Порошенко также поблагодарил Туска и ЕС за поддержку Украины.

Ранее украинский президент заявил о наличии у него информации, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».