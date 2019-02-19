Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия стремится «уничтожить украинскую государственность».
Об этом сообщается на сайте главы Украины.
Отмечается, что соответствующее заявление он сделал в рамках встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском.
«Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», — сказал он.
Порошенко также поблагодарил Туска и ЕС за поддержку Украины.
Ранее украинский президент заявил о наличии у него информации, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».