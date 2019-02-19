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Порошенко обвинил Россию в желании «уничтожить украинскую государственность» 

RT на русском + ещё 2
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия стремится «уничтожить украинскую государственность».
Об этом сообщается на сайте главы Украины.
Отмечается, что соответствующее заявление он сделал в рамках встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском.
«Цель Кремля — ​​уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», — сказал он.
Порошенко также поблагодарил Туска и ЕС за поддержку Украины.
Ранее украинский президент заявил о наличии у него информации, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».
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В мире , Видео , ПЕТР ПОРОШЕНКО , ЕС , Европейский совет
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