Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину , привлекло внимание многих как смешная деталь — где Гаити, а где Россия . Но на самом деле это более чем интересный феномен — имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.

На протяжении нескольких дней в Гаити бушевали демонстрации протеста против президента Жовеналя Моиза. 50-летний глава государства правит всего два года, но последние коррупционные скандалы стали поводом для массовых беспорядков. Были и жертвы — несколько человек убиты при разгоне митингов.

Последние пару дней в Порт-о-Пренсе затишье, но в конце минувшей недели, когда еще шли протесты, среди прочего состоялась акция, в ходе который был сожжен американский флаг и звучали призывы к России, Китаю Венесуэле прийти на мощь гаитянскому народу.

«Этим мы хотим сказать, что полностью порываем с американцами. Хватит терпеть оккупацию Соединенных Штатов», — сказал телеканалу AFP один из участников акции — Мы призываем Россию, Венесуэлу и Китай обратить внимание на страдания гаитянского народа».

Демонстранты несли портреты Путина, российские флаги с надписью «Путин, гаитяне нуждаются в вашей помощи» (на английском, французском, и даже на русском, правда, латинскими буквами) и скандировали

«Долой американцев, да здравствует Путин!»

На фоне венесуэльской ситуации гаитянские беспорядки не привлекали особого внимания мировых медиа. Все уже давно привыкли, что в одной из беднейших стран мира постоянно происходит что-то нехорошее. 30-летнее диктаторское правление семьи Дювалье (отца и сына) сменилось уже почти 30-летним же периодом смуты: перевороты, американские интервенции «для восстановления демократии», сумасшедшие президенты, страшное землетрясение 2010 года. Гаити можно было бы назвать островом невезения, если бы оно не занимало всего треть одноименного острова, и если бы на остальной его части не жила вполне сносно Доминиканская республика

Численность населения у обоих государств примерно одинаковая, Но 10 миллионов негритянского населения Гаити живут куда хуже 11 миллионов смешанного доминиканского народа, поэтому миллион с лишним гаитян перебрались к соседям на заработки. И да, на Гаити практически нет белых, нет и миллионов туристов, посещающих соседнюю страну.

Америка всегда рассматривала Гаити как свою полуколонию — как и всю гряду крупных островов Карибского моря. И если Куба ушла от США 60 лет назад, а Пуэрто-Рико считается ассоциированным с США государством и хочет стать 51-м штатом, то на расположенный между ними остров Гаити американцы всегда залезали без особого стеснения. И если Доминиканская республика последний раз видела американский десант в середине 60-х, то Гаити морпехи посещали в 90-е, а потом отправляли туда ооновских миротворцев.

Никаких связей с Россией, в отличие от соседней Доминиканы, у Гаити нет. Даже дипломатические отношения были установлены только в середине 90-х, новости о нашей стране также вряд ли публикуются местными СМИ. Так почему же гаитяне взывают к Путину?

Потому что они слышали о том, что в мире есть такой человек, который чуть ли не избрал Трампа президентом США, а сейчас, вопреки американскому давлению, не отказывается от поддержки Мадуро в соседней Венесуэле, не хочет признавать президентом Гуайдо, которого уже признала и бывшая метрополия Гаити Франция (гаитяне — франкоговорящие). То есть какой-то Путин из далекой России, который не боится Америки и помогает соседям Гаити. Может и нам поможет?

Не надо волноваться, борцы за сохранность российского бюджета — Россия не будет ни помогать, ни пытаться влезть в Гаити. Просто потому, что у нас в этом регионе уже есть проверенные временем союзники, партнеры и интересы, а гаитянская перманентная трагедия не может быть решена внешними силами.

Да и нет на Гаити ничего такого, что было бы интересно России. Страна слишком завязана на Америку, и даже если ситуация начнет выправляться, то туда просто придут американские деньги (как они пришли в Доминиканскую республику). Но все-таки происходящее сейчас в Гаити имеет для нас большое значение — помогая другим нам лучше понять то, что мы сами изнутри России не очень то понимаем.

Дело в том, что если жители одной из самых забытых Богом стран надеются на Путина, то значит, его имя стало культовым, стало символом сопротивления США. И само по себе работает на расшатывание англосаксонского миропорядка. Как в свое время имена Ленина и Сталина были символом продвижения коммунистических идей для индейцев Латинской Америки и индусов в Индии. Путин стал брендом «альтернативы Америки», борьбы с США, сопротивления США. И вклад в это обстоятельство Запада и мировых медиа невозможно переоценить.

Да, реальный Путин бросил открытый вызов США еще 12 лет назад — в Мюнхенской речи — а после 2012 года стал для США главным врагом на мировой арене, и его курс на построение постамериканского мирового порядка последователен и неизменен. Его авторитет в мире действительно высок. За 20 лет он стал опытнейшим игроком в геополитические шахматы и ни один из действующих мировых лидеров не может сравниться с ним в этом.

Путин отстаивает традиционные ценности — семейные, религиозные, национальные — и этим тоже привлекает к себе симпатии представителей самых разных цивилизаций.

Путин не сдает союзников России — и именно это самый важный вывод, который сделали по результатам сирийской операции и наши сторонники, и наши враги.

Путинская Россия, обладая на порядок меньшими ресурсами чем Запад, уже пять лет не просто держит санкционное давление, но и наращивает свое присутствие во всех частях света, от Южной Америки до Азии.

Путин становится популярным у националистов и традиционалистов в Европе, у левых в Азии, у правых в США. Его считают образцом для подражания политики от Италии до Индии — как пример сильного лидера, последовательно отстаивающегося национальные интересы своей страны.

И этот образ Путина очень выгоден России. Потому что сам по себе он становится инструментом нашей мягкой силы, нашей политики. Но можно уверенно утверждать, что популярность Путина в мире не была бы и вполовину такой как сейчас, если бы не та кампания по его демонизации, которую Запад довел до максимума в последние пару лет.

Для того чтобы остановить Путина, на Западе его объявляют диктатором, коррупционером, агрессором. Но результат оказывается прямо противоположным тому, на который рассчитывают. Путин вмешивается в выборы на Западе — он помог избраться Трампу, повлиял на голосование по Брекзиту! Об этом пишет западная пресса, говорят западные политики, а сериал с «русским следом» в кампании Трампа вообще превратился в самый долгий абсурдистский политический спектакль.

Но если Трамп это марионетка Путина, то значит Путин самый крутой в мире. Так рассуждает аполитичный обыватель что в Азии, что в Африке. И на Гаити — то есть там, где вообще ничего не знают про Россию, зато очень хорошо знают, что такое Америка.

Запад внес огромный вклад в популяризацию Путина, в раскрутку его бренда, грубо говоря. И самое удивительное, что западные медиа не замечают этого, не видят, что по сути работают на Путина, на укрепление имиджа и международных позиций России. Потрясающая слепота. Но нам грех на нее жаловаться.