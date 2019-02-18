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Спикер турецкого парламента Йылдырым объявил об отставке 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что подает в отставку в связи с тем, что он будет баллотироваться на пост мэра Стамбула на местных выборах в Турции, которые пройдут 31 марта.
"Сегодня я покину пост председателя Великого национального собрания (парламента) Турции", — сказал Йылдырым, обращаясь к депутатам.
Йылдырым родился в 1955 году, окончил факультет судостроения Стамбульского технического университета, где позднее защитил диссертацию. Работал в департаменте судостроения Турции, дирекции пассажирских паромных перевозок мэрии Стамбула. В 2002 году был избран депутатом парламента Турции от ПСР, после чего в течение 13 лет занимал пост министра транспорта Турции.
В 2016–2018 годах Йылдырым являлся премьером Турции и покинул эту должность в связи с ее упразднением после перехода страны на президентскую систему правления, в июле прошлого года был избран спикером турецкого парламента. Он считается одним из самых близких к президенту Турции Тайипу Эрдогану турецких политиков.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , БИНАЛИ ЙЫЛДЫРЫМ , Парламент Турции , Стамбул , Турция
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