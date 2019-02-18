Спикер турецкого парламента Йылдырым объявил об отставке

"Сегодня я покину пост председателя Великого национального собрания (парламента) Турции", — сказал Йылдырым, обращаясь к депутатам.

Йылдырым родился в 1955 году, окончил факультет судостроения Стамбульского технического университета, где позднее защитил диссертацию. Работал в департаменте судостроения Турции, дирекции пассажирских паромных перевозок мэрии Стамбула. В 2002 году был избран депутатом парламента Турции от ПСР, после чего в течение 13 лет занимал пост министра транспорта Турции.

В 2016–2018 годах Йылдырым являлся премьером Турции и покинул эту должность в связи с ее упразднением после перехода страны на президентскую систему правления, в июле прошлого года был избран спикером турецкого парламента. Он считается одним из самых близких к президенту Турции Тайипу Эрдогану турецких политиков.