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Трамп призовет военных Венесуэлы пропустить гуманитарную помощь в страну 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в понедельник выступит с призывом к венесуэльским военнослужащим пропустить конвой с гуманитарной помощью на территорию Боливарианской Республики. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Военнослужащие и силы безопасности должны слушать президента [Хуана] Гуайдо и разрешить доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу", — отметила она, говоря о темах, которые затронет глава государства во время своего выступления в Международном университете штата Флорида в Майами.
Трамп, по словам Сандерс, подчеркнет, что "военнослужащие Венесуэлы должны сделать четкий выбор — стремиться к демократии ради своего будущего и будущего своих семей или же потерять все то, что у них есть". Соединенные Штаты, подчеркнет президент, знают, в каких странах "военнослужащие [республики] и их семьи прячут свои деньги".
Глава Белого дома в очередной раз заявит о своей "решительной поддержке" лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
"Нынешний путь к демократии необратим… Венесуэла не должна быть марионеточным государством Кубы", — объявит американский лидер.
По его версии, "успешный мирный переходный процесс к демократии в Венесуэле поможет продвижению демократии в Никарагуа и на Кубе". Как отмечает пресс-секретарь, Трамп заявит, что США "проложили путь к первому полностью демократическому полушарию в истории человечества".
Как говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия считает срежиссированной провокацией планы по доставке 23 февраля в Венесуэлу "неких гуманитарных грузов". По ее словам, если речь "идет о стремлении помочь некими гуманитарными грузами населению страны", то резонно задать несколько вопросов: почему, например, вместо "лицемерной попытки" ввезти "помощь" на пару сотен миллионов долларов не снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд или не задействовать "имеющие большой и неоценимый опыт в проведении подобных операций специализированные учреждения ООН".
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