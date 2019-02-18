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Порошенко анонсировал изменения в конституцию по вступлению в НАТО и ЕС 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал подписание закона об изменениях в основной закон страны по курсу страны в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее Верховная рада утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО. Закон должен подписать президент.
Порошенко заявил, что подпишет документ 19 февраля во время торжественного заседания Верховной рады.
"Очень важный для Украины шаг. Потому что это еще один шаг, который сделает реформы необратимыми", — заявил Порошенко.
Ранее Порошенко уволил своего советника, ставшего кандидатом в президенты Украины.
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