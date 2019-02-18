Эрдоган раскритиковал НАТО за «предоставление оружия террористам»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критически отозвался о политике НАТО, ответив, что альянс «предоставляет оружие террористам», однако не продаёт его туркам.

«Что это за альянс — НАТО, когда вы предоставляете террористам 23 000 грузовиков оружия бесплатно, но даже не продаете их Турции?» — приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее США призвали Турцию не закупать российские системы ПРО.

Также американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США не потерпят, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у потенциальных противников.