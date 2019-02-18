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Эрдоган раскритиковал НАТО за «предоставление оружия террористам» 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критически отозвался о политике НАТО, ответив, что альянс «предоставляет оружие террористам», однако не продаёт его туркам.
«Что это за альянс — НАТО, когда вы предоставляете террористам 23 000 грузовиков оружия бесплатно, но даже не продаете их Турции?» — приводит его слова агентство Anadolu.
Ранее США призвали Турцию не закупать российские системы ПРО.
Также американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США не потерпят, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у потенциальных противников.
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В мире , Армия , Оружие , США
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