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Каноническая УПЦ пожаловалась в ООН из-за давления Киева 

News.ru 1 час назад
Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
Украинская православная церковь Московского патриархата призывает защитить верующих по всей Украине и не дать недоброжелателям попрать в стране религиозные ценности, которые взращивались столетиями. С такими словами к ООН, ОБСЕ, ЕС и официальным лицам других стран обратился глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский.
«От лица верующих Украинской Православной Церкви обращаюсь ко всем неравнодушным представителям международных институций. К огромному сожалению, православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства, вовлекших в эти процессы и Константинопольского Патриарха Варфоломея, что уже привело к многочисленным столкновениям на религиозной почве», —приводит слова епископа ТАСС.
Епископ назвал недавно принятый Верховной радой Украины закон о смене исторического названия УПЦ прямым вмешательством государства в дела церкви. Со слов клирика, это нарушает базовые права человека и европейский принцип автономии религиозных организаций.
Барышевский приложил к обращению кадры избиения верующих и захватов храмов в присутствии сотрудников полиции.
Последние несколько лет на Украине продолжаются гонения на представителей канонической УПЦ, осквернение и попытки уничтожить их храмы. Ситуация ухудшилась после создания новой религиозной структуры — Православной церкви Украины, которой предоставил томос об автокефалии Константинопольский Патриархат. Организацию не признала ни одна поместная православная церковь, кроме Константинопольской, писал ранее News.ru.
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