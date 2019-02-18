Каноническая УПЦ пожаловалась в ООН из-за давления Киева

Украинская православная церковь Московского патриархата призывает защитить верующих по всей Украине и не дать недоброжелателям попрать в стране религиозные ценности, которые взращивались столетиями. С такими словами к ООН, ОБСЕ, ЕС и официальным лицам других стран обратился глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский.

«От лица верующих Украинской Православной Церкви обращаюсь ко всем неравнодушным представителям международных институций. К огромному сожалению, православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства, вовлекших в эти процессы и Константинопольского Патриарха Варфоломея, что уже привело к многочисленным столкновениям на религиозной почве», —приводит слова епископа ТАСС.

Епископ назвал недавно принятый Верховной радой Украины закон о смене исторического названия УПЦ прямым вмешательством государства в дела церкви. Со слов клирика, это нарушает базовые права человека и европейский принцип автономии религиозных организаций.

Барышевский приложил к обращению кадры избиения верующих и захватов храмов в присутствии сотрудников полиции.

Последние несколько лет на Украине продолжаются гонения на представителей канонической УПЦ, осквернение и попытки уничтожить их храмы. Ситуация ухудшилась после создания новой религиозной структуры — Православной церкви Украины, которой предоставил томос об автокефалии Константинопольский Патриархат. Организацию не признала ни одна поместная православная церковь, кроме Константинопольской, писал ранее News.ru.