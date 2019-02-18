Военные и ополченцы Венесуэлы вынуждены готовиться к войне

Как известно, хочешь мира — готовься к войне. Именно так вынуждены поступить власти Венесуэлы на фоне непрекращающихся угроз в их адрес со стороны США и все чаще звучащих заявлений о том, что в Вашингтоне не исключают никаких вариантов разрешения кризиса в Боливарианской республике, даже военных. И правительство Николаса Мадуро решило наглядно продемонстрировать всему миру, что готово защищать суверенитет. Если понадобится — с задействованием одной из самых мощных армий латиноамериканского региона. В качестве подтверждения этого были проведены военные учения, самые масштабные в истории Венесуэлы.

Но не только профессиональной армией, оснащенной современным вооружением, сильна выстроенная в Венесуэле системы национальной обороны — страну от возможной агрессии готовы защитить не только профессиональные военные. Речь идет и о народном ополчении, численность которого неуклонно стремится к заявленным Мадуро 2 миллионам человек. И пусть эффективность этой армии ополченцев может вызывать вопросы, в их идеологической убежденности и преданности идеям чавизма сомневаться не приходится.

Само по себе ополчение было создано еще в 2007 году Уго Чавесом . Тогда команданте понял, что формирование отрядов "народной милиции", помимо прочего, может принести неплохие политические дивиденды. Ведь по сути отряды ополченцев являются ни чем иным, как хорошо организованной электоральной базой, которая при этом еще и обладает внушительным мобилизационным потенциалом.

Основанное на патриотических чувствах народное ополчение как нельзя кстати оказалось сегодня, когда Венесуэла находится под постоянной угрозой военного вторжения. Многие из ополченцев действительно являются убежденными патриотами. Для них местная оппозиция, приветствующая заявления Вашингтона о возможном военной варианте разрешения кризиса в стране, — предатели, на чью сторону они никогда не перейдут. Многие, в случае необходимости, готовы дать достойный отпор захватчикам, готовы к затяжной партизанской войне.

"Карлос Сомеро, касик (избранный советом верховный вождь — "РГ") племени пемон", — представляется улыбчивый мужчина, внешность которого выдает его индейское происхождение. При этом он одет в современную одежду, пользуется смартфоном последнего поколения и грамотно говорит по-испански. Его настоящее имя — Макунайму Сетериму. Он живет в венесуэльском штате Боливар, на самой границе с Бразилией , именно в том месте, где планируется доставка непрошеной "гуманитарной помощи". Макунайму является вождем индейской общины, которая избрала его на совете. Он рассказывает, что всего индейцев-пемонов около 50 тысяч человек. Они условно разделены на 10 общин, из которых 8 проживают на территории Венесуэлы, еще по одной общине — в соседних Гайане и Бразилии.

"Я — убежденный чавист, поддерживаю идеи команданте", — сразу говорит Макунайму и показывает свои фотографии вместе с Уго Чавесом. А дальше он рассказывает историю, почему и другие индейцы до сих пор симпатизируют идеям боливарианского социализма. По его словам, дело здесь совершенно не в политической идеологии.

"Большинство индейцев вообще не отождествляют себя с той или иной политической силой. Многим это совершенно не нужно, ведь мы живем в соответствии со своими обычаями, традициями и убеждениями, формировавшимися веками. Краеугольный камень всех наших ценностей — понятие о независимости. Неважно, кто находится у власти, во главе Венесуэлы, мы всегда будем резко против любой формы вмешательства в наши дела", — объясняет касик.

Говорит он крайне спокойно и убедительно, в его словах нет и толики идеологического фанатизма, который иногда заметен у местных политиков.

"Если переводить это на политический язык, то я бы сказал, что индейцы-пемоны — антиколониалисты и антиимпериалисты", — говорит Макунайму и объясняет, что причины этого уходят корнями в историю индейского народа и борьбы против испанских колониалистов, которую в 16 веке венесуэльские индейцы вели под предводительством своего вождя Гуаикайпуро, ставшего национальным героем. Получается, что близость к действующим властям объясняется не желанием получить какие-либо дивиденды, а историческими традициями индейцев, чьи догмы так близки риторике боливарианских властей.

"Действия нынешней оппозиции мы не понимаем. Нельзя приветствовать военное вмешательство в твою страну! Поэтому Гуаидо признавать не собираемся, это было бы против наших убеждений. Необходимо защитить конституцию", — поясняет Макунайму.

Причина любви пемонов к действующей конституции простая — в ней за индейскими племенами закреплены расширенные права, которых раньше у индейцев никогда не было. Например, за ними зарезервированы места в парламенте страны.

"К сожалению, оппозиция пытается внести раскол в наше единство. Они находят каких-то почти неизвестных нам индейцев, которые делают выгодные правым политические заявления от имени всей общины. Но в целом ситуацию это не меняет — нашей поддержки они не получат", — констатирует вождь.

На вопрос о действиях индейцев в случае военного вторжения в Венесуэлу Макунайму отвечает предельно четко — пемоны готовы сражаться.

"Братья, уходите в горы, ведите борьбу, но никогда больше не становитесь на колени перед захватчиками", — вспоминает учение Гуаикайпуро касик, которое ясно объясняет действия индейцев в случае военного вторжения в Венесуэлу.

"Пемоны — очень миролюбивые, мы не хотим ни с кем воевать. Но если понадобится — мы готовы защитить свою землю". Макунайму рассказывает, что в его общине сформирован отряд численностью приблизительно 2000 человек, который занимается охраной границы с Венесуэлой. Индейцы несут дежурство вместе с рядовыми военнослужащими. В распоряжении пемонов — современная экипировка и оружие.

"Если произойдет военное вторжение, мы уйдем в сельву, поднимемся в горы. Пусть нас немного, но это наша земля, это наши реки, мы здесь все знаем, захватчикам будет очень непросто", — убежденно говорит вождь.

Он рассказывает и об очевидной ему подготовке провокации с территории бразильской Рораймы. По информации вождя, расположенные рядом с Венесуэлой центры приема беженцев под эгидой ООН могут быть использованы в военных целях. "Речь идет о том, что там создается военная инфраструктура, это совсем не похоже на пункты по приему беженцев, хотя они и увешены символикой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", — с опаской рассказывает Макунайму.

"Нам не нужны эти центры, эта "гуманитарная помощь". У нас есть своя производственная база, мы можем прокормить себя сами. Насильная поставка такой помощи для нас будет означать военное вторжение, мы этого не позволим", — убежденно заключает вождь.

Пример Макунайму Сетериму крайне показателен. Он отнюдь не является единственным. В Венесуэле очень много людей, для которых понятие "антиимпериализма" по-прежнему значит очень многое, а патриотизм для них — не пустой звук. И чем чаще в Вашингтоне звучат призывы к военной операции по смещению Николаса Мадуро, тем больше венесуэльские ополченцы убеждаются в правоте своей идеологии.